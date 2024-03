AEW | Tra Copeland e Cage non è ancora finita! Annunciato un match per il titolo TNT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 7 marzo 2024) Questa notte a AEW Dynamite, Killswitch ha sconfitto “Daddy Magic” Matt Menard in un incontro singolo. Al termine di quest’ultimo Christian, Nick Wayne, Killswitch e Shayna Wayne si sono diretti verso la rampa per andarsene, ma Adamè apparso alle spalle e li ha attaccati.è riuscito a liberarsi rapidamente degli scagnozzi di Christiane poi ha inseguito il Campione TNT tra la folla e nel backstage, doveè riuscito a raggiungere un’auto per scappare via. A quel punto The R-Rated ha inviato un messaggio alla telecamera, sfidandoa un“I Quit” (Mi arrendo) per ilTNT il 20 marzo a AEW Dynamite. “Sei scappato come il codardo che sei. Vedrai. Finirà dove è tutto iniziato. Toronto, 20 marzo, per ...