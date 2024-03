Aeroporto Salerno | anche Ryanair pronta al decollo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 7 marzo 2024) Finalmente, il countdown sembra essere finito. Dopo i primi annunci dida parte delle ditte interessate all’diun altro nome si aggiunge al lotto, ed è un nome d’effetto., infatti, èad inaugurare due nuove rotte aeree che collegherannocon Bergamo e Torino. Ad annunciarlo è stato Jason McGuinness, il Chief Commercial Officer dell’azienda, durante un evento stampa tenutosi a Napoli. McGuinness ha confermato il forte interesse per l’di, annunciando cheopererà in loco durante la stagione invernale, mantenendo aperte le opzioni per il periodo estivo. Insomma, una nuova garanzia entra nel lotto delle pretendenti per la nuova ...