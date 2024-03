Adrano | furti con ‘spaccata’ | la polizia arresta un 24enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Gli agenti delladi Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno proceduto all’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere relativa a un, che si trovava agli arresti domiciliari in quanto responsabile, unitamente ad altre persone, dicon il metodo delle cosiddette “spaccate”. Il provvedimento con il quale il giovane è stato tradotto in carcere scaturisce dalle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria delle plurime violazioni delle prescrizioni derivanti dagli arresti domiciliari, e, tra queste, due evasioni, per le quali il giovane è stato denunciato dagli agenti del commissariato. Sulla scorta delle informazioni fornite in merito e in relazione alla richiesta di aggravamento della misura cautelare, l’Autorità Giudiziaria ha ...