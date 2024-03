“Adesso spalancherebbe le porte al Napoli” | clamorosa notizia sull’allenatore!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) La ricerca del prossimo allenatore da parte delè già cominciata, spunta anche un nome che fa già discutere i tifosi. L’annata post scudetto delè stata completamente diversa da quella che ci si aspettava. Tre cambi in panchina, mai in corsa per la lotta scudetto e distanza notevole anche dalla zona Champions League, che minerebbe anche le certezze economiche del club per il futuro. Tutto impensabile fino a pochi mesi fa, quando in estate il presidente De Laurentiis addirittura inseriva la vittoria della Champions League tra gli obiettivi del club. Al momento il progettoè legato alle sorti di quanto saprà dare l’attuale mister alla squadra azzurra, ovvero Francesco Calzona. Il CT della Slovacchia ha accettato un contratto di soli 4 mesi per mettersi alla prova in un contesto di altissimo livello in Serie A, pur ...