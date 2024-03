Ad una gara di ciclismo si ritirano 130 ciclisti nello stesso momento | sta arrivando l’antidoping

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2024) È accaduto in Spagna a Vallena in occasione della sesta prova dell'Interclub Vinalopó quando si è diffusa la notizia di un controllo a sorpresa al traguardo. Dei 182 iscritti sono giunti all'arrivo solamente in 52, tutti gli alti hanno abbandonato per forature e incidenti di cui, però, non ce n'è stata traccia.