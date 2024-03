Acea | profitti in crescita del 22% Investimenti record per 7 | 6 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "Puntiamo a crescere nei settori acqua, elettricità e ambiente nei prossimi anni per dare valore ai nostri azionisti puntando sull’efficienza operativa, sull’ottimale allocazione del capitale, la migliore gestione del circolante e a valorizzare le persone". Fabrizio Palermo, ad di, sintetizza così le prorità del nuovo piano industriale. "Green Diligent Growth", questo il nome del documento strategico, prevede "una significativae focalizzazione su tre business regolati per rendere le nostre infrastrutture – dice ancora l’ad – sempre più sostenibili e resilienti, con 7,6di euro dia supporto dello sviluppo del Paese". In particolare,punta a consolidare la posizione di leadership infrastrutturale nei settori regolati dove opera già, "in un contesto in forte ...