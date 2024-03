Accoltellati due tifosi del Brighton a Roma prima della partita di Europa League | rapinati in zona Monti

Due ventenni sono stati accoltellati nella serata dell'1 marzo in via Giambellino a Milano . Stando a quanto ricostruito, avevano partecipato a una rissa ... (fanpage)

CRONACA DI Roma – Coltellate tra ragazzi, ieri sera a seguito di una lite dopo la partitella di calcetto . Il primo ferimento e’ avvenuto in via del Pigneto a ... (romadailynews)

Sale l’allerta per la partita di Europa League in programma stasera allo stadio Olimpico di Roma . nella notte due tifosi inglesi sono stati aggrediti e ... (ilcorrieredellacitta)

