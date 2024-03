Accoltellata e sepolta viva a 16 anni | il killer di Noemi Durini ottiene la semilibertà

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lo scorso mese di agosto – durante un permesso premio – Lucio Marzo era stato fermato al volante di un’auto, che non avrebbe potuto guidare, completamente ubriaco. Ildila– Ilcorrieredellacittà.com A quel punto gli era stata revocata la possibilità di uscire dal carcere per andare a lavorare. Nelle scorse ore, il giudice ha accordato un nuovo permesso premio per ildi. IldilaPotrà uscire qualche ora al giorno, tutti i giorni, per andare a lavorare. È stato nuovamente accordato il regime dia Lucio Marzo, ilreo ...

