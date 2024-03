Accoglienza e tutela legale Ora le donne hanno un aiuto più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Da oggi lemaltrattate o vittime di violenzaun luogo in più a cui potersi rivolgere. È nato ufficialmente a Lissone un nuovo Centro Antiviolenza. Quello che fin qui è stato lo sportello attivo in città per tre mezze giornate a settimana è stato trasformato a tutti gli effetti in un vero e proprio Centro: un cambiamento che si tradurrà in più ore di apertura e più servizi rivolti alle persone alle prese con maltrattamenti e violenze, fisiche o psicologiche. Ad annunciare la novità è stato il Comune: d’ora in avanti ci sarà una copertura più ampia in termini di giorni e orari, passando da 9 a 15 ore di funzionamento settimanale, per offrire maggiore supporto. "Oltre alle attuali aperture del lunedì pomeriggio, mercoledì e venerdì mattina, il servizio sarà attivo anche il martedì e giovedì pomeriggio - spiegano dall’Amministrazione -. Il ...