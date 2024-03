Acciaierie d' Italia | indagata Morselli

(Di giovedì 7 marzo 2024) 10.25 Lucia, ex amministratrice delegata did'(Adi), èdalla procura di Taranto per inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E' quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Il provvedimento a seguito di un'indagine del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Lecce, riguardante la cosiddetta "emergenza benzene".non è più l'Ad dell'ex Ilva dal febbraio scorso, quando il governo decise per il commissariamento dello stabilimento.

Ex Ilva: sindacati, i lavoratori non perderanno le ferie maturate: Non perderanno le ferie maturate i lavoratori Ex ilva: è quanto emerso dopo l'incontro tra i sindacati e i commissario straordinari di Acciaierie d'Italia ...trmtv