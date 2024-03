Accesso ai farmaci | una rivoluzione straordinaria Gemmato spiega come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Il paziente del XXI secolo ha bisogno di salute” e soprattutto dell’più facile e veloce aessenziali. Ha esordito così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto in occasione dell’evento “Farmaco accessibile: novità legislative, cosa cambia per il cittadino”, dedicato alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 sulla distribuzione dei. Durante l’incontro, che si è svolto presso il ministero della Salute, moderato da Marzio Bartoloni, è stato fatto il punto su passaggi e tempi necessari per portare avanti questo cambiamento, aprendo il confronto con gli stakeholder istituzionali e con il mondo associativo. Al centro del dibattito, le linee di indirizzo del ministero per un nuovo assetto della distribuzione del farmaco, le criticità e i punti di forza delle diverse forme di distribuzione dei ...