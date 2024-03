Abusa per 4 anni di due ragazzini | ex dirigente dell’Azione Cattolica condannato a 9 anni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Exdell'Azione, prof di religione e vicepreside. Per lui, accusato di violenza sessuale su minori, erano stati chiesti 10di carcere. Ma la Procura di Tivoli non esclude un secondo processo.

Milano – Una bambina sola e trascurata, che deve rinunciare alla scuola per accudire la madre, e che a 10 anni subisce per un anno abusi sessuali da parte di ... (ilgiorno)

Arrestato educatore di una casa alloggio, avrebbe Abusato di due ragazze: Una delle due vittime, 18 anni, sarebbe stata palpeggiata. La seconda, che di anni ne ha solo sedici, sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale. Le violenze sarebbero accadute in una casa ...rainews

Atleta Abusata: i due schermitori indagati non gareggiano al torneo di sciabola U20: Lucca, 7 marzo 2024 – Hanno deciso di non presentarsi in pedana i due schermitori indagati in relazione al caso dell'atleta Abusata durante il ritiro di Chianciano Terme. Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele ...lanazione