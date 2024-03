Abruzzo | Schlein | ' D' Amico scelto per competenza | non per appartenenza come Marsilio'

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Sono venuta qui 5 volte, abbiamo fatto 35 comuni soprattutto nelle aree interne. Siamo andati con l'umiltà dell'ascolto per costruire insieme le risposte che ci servono". Così Ellya Pescara con Luciano D'e Stefano Bonaccini. "Luciano D'è una persona per bene, lo abbiamopere non perda Meloni che in questi anni ha risposto agli interessi del partito e non a quella della regione".

AGI - "Orecchie a terra", in ascolto dei segnali dal territorio, per convincere quel 'partito dell'astension' decisivo per vincere in Abruzzo . La segretaria ... (agi)

Abruzzo: Schlein, 'Pd in tutta Italia si muove unito per costruire alternativa a destre': Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Grazie al presidente del Pd Bonaccini, siamo qui per dire che uniti si vince, il Pd in tutta Italia si muove unito e compatto per costruire l'alternativa alle destre". Così ...lanuovasardegna

Schlein, dopo il tuffo di Marsilio sigilli alla piscina: "Noi veniamo qui senza cuffia - ha aggiunto la Schlein - ma con le orecchie allo scoperto per ... una questione che tocca non solo la cittadinanza di Pescara, ma dell'Abruzzo. Guardate la struttura, ...ansa

"Marsilio ci vieta di entrare". La balla del Pd sul comizio di Schlein in ospedale: Ultime ore di campagna elettorale in Abruzzo e ultimi gridi di disperazione in chiave propagandistici emessi dal centrosinistra. A rendersi protagonista oggi pomeriggio è stata Elly Schlein, giunta ...ilgiornale