Abruzzo | non c’è tregua per i Piani di Pezza | un’area protetta su cui sorgerà uno stadio per lo sci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le vicende del parco regionale abruzzese del Sirente-Velino non conoscono. Dopo la legge regionale del 2021 che riperimetrava l’areariducendola di circa 6400 ettari, oltre il 10% della superficie complessiva (legge poi bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2022), torna alla ribalta la preoccupante progettualità che investe idi, un altopiano glaciale e carsico-alluvionale che si estende per circa 5,5 km in lunghezza e 3 in larghezza ad una quota compresa tra i 1.400 e i 1.550 m all’interno del Parco. L’area deisi trova in posizione baricentrica rispetto alle circostanti stazioni sciistiche di Campo Felice e Monte Magnola, e dagli anni 80 in poi gli interventi sul territorio sono sempre stati sostanzialmente finalizzati al loro collegamento; l’asfaltatura da Rocca ...