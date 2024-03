(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Marcoè abruzzese da generazioni, ha casa a Pescara e la sua famiglia è originaria di Tocco da Casauria in, èquindiinil legame che il governatore ha con la sua terra. Se vogliamo poi parlare dei risultati del suo governo in questi 5 anni, analizziamo dati importanti, sulla sanità ad esempio ma anche sui trasporti. Sulla delibera del Cipess, che prevede il finanziamento della ferrovia Roma Pescara, si sta lavorando da un anno". Lo ha detto a Coffee break su La7, il vicepresidente di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Manlio. "Il Governo Conte aveva messo a disposizione solo 620 milioni di euro del Pnrr, promettendo di realizzare quattro lotti, quando questi soldi non bastavano nemmeno per ...

Abruzzo: Messina (Fdi), ‘pretestuoso mettere in discussione origini Marsilio’: Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Marco Marsilio è abruzzese da generazioni, ha casa a Pescara e la sua famiglia è originaria di Tocco da Casauria in Abruzzo, è pretestuoso quindi mettere in discussione il ...ilsannioquotidiano

Ragazza minorenne ridotta in schiavitù: arrestata un’intera famiglia ad Avezzano: La ragazza era stata affidata ad una famiglia rom residente in Italia dalla madre della giovane, dietro compenso. La ragazzina doveva sbrigare le faccende domestiche, non poteva muoversi liberamente e ...ilmartino

Un classico argentino al Teatro dei 3 Mestieri: Messina – Nuovo appuntamento con la stagione teatrale del ... 19.00 andrà in scena “Stéfano” di Armando Discepolo (Produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con il Teatro del Sangro) e ...tempostretto