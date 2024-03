(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Ovviamenteno aidella ‘e dellain generale. E aggiungo che l'ha l'orgoglio di essere l'unica regione del meridione a non avere unaautoctona. Il popolo abruzzese ha gli anticorpi rispetto a questi fenomeni che si insinuano ovunque. Inoltre il primo fascicolo che ho mandato al ministroquando si è insediato è stato sulladeiper permettere che fosse subito avvisato di un fenomeno che sta preoccupando la nostra regione da qualche anno”. Lo ha dichiarato Marco, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in, ospite del web talk 'Klaus Condicio' di Klaus Davi, in onda su YouTube.

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ?Queste elezioni non le perdiamo, le vinciamo noi. E non sarà una notte lunga, andranno tutti presto a letto?. Lo dice a Rai ... (calcioweb.eu)

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ?Ovviamente dico no ai voti della ?Ndrangheta e della mafia in generale. E aggiungo che l? Abruzzo ha l?orgoglio di essere l?unica ... (calcioweb.eu)

Abruzzo: Marsilio, 'dico no ai voti 'ndrangheta, ho segnalato a Lollobrigida mafia pascoli': Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Ovviamente dico no ai voti della ‘Ndrangheta e della mafia in generale. E aggiungo che l’Abruzzo ha l’orgoglio di essere l’unica regione del meridione a non avere una mafia ...lanuovasardegna

Conte (M5s): "Perdere l'Abruzzo sarebbe un duro colpo per la destra. Il bacio di Biden Meloni ha illuso gli elettori": E per Fratelli d’Italia, perché l’Abruzzo è diventato un po’ il feudo di FdI, la succursale della sezione di Colle Oppio». «Marco Marsilio è una persona fidatissima, è stato messo lì creando un ...globalist

L’Asl nega la visita di Schlein all’ospedale di Popoli. Il Pd: “Perché Marsilio sì e lei no”: Niente visita della segretaria del Pd Elly Schlein all’ospedale di Popoli, in provincia di Pescara. La disposizione è stata presa dal direttore sanitario dell’Asl Alterio Fortunato. Una circostanza in ...ilfattoquotidiano