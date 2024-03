Abruzzo | Lupi Nm | ' c' è convinzione e entusiasmo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Nonostante in Sardegna abbia vinto Alessandra Todde, la coalizione del centrodestra è maggioranza, con una crescita pari a 8 punti. Ha vinto politicamente pur avendo perso sul campo. Si impara da questi errori. Invedoe credo che il trend positivo di Noi Moderati sarà confermato. In questi 5 anni abbiamo lavorato affinché l'tornasse ad essere al centro delle politiche nazionali. Con la continuità di governo potremmo continuare a perseguire questo obiettivo, con nuove proposte per il suo territorio, a partire dalle infrastrutture e dal sociale”. Così afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio