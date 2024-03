Abruzzo | D’Amico | «Ritiro del Napoli? Bisogna concentrarsi sullo sport delle aree interne»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il candidato di centrosinistra dell’Lucianoha parlato a Il Messaggerosuldela Castel di Sangro in vista dell’estate: Cosa pensa dei soldi investiti per i grandi eventiivi, daldelal Giro d’Italia? «Siamo molto perplessi di fronte alle quantità di risorse investite e alla durevolezza dei risultati. Per noi è fondamentaledi base, a cominciare dalle». Delaveva parlato anche Paolucci: Il candidato consigliere in quota Partito Democratico Silvio Paolucci ha agita le acque rilasciando alcune dichiarazioni, suldel ...