(Di giovedì 7 marzo 2024) Azienda Bergamasca Formazione (ABF) recentemente ha rinnovato il suonella lottala, adottando metodologie per supportare gli studenti nel loro percorso di crescita. In occasione dell’inplenario, Erminio Salcuni, vicedirettore di ABF, pone una domanda provocatoria: “Sono gli studenti ad abbandonare la scuola, o è la scuola ad abbandonare loro?” La riflessione apre la strada a un dibattito sul ruolo del sistema scolastico e della formazione professionale, evidenziando l’importanza di un sistema educativo che incontri gli allievi come persone, non solo come alunni. Questosi inserisce in un contesto più ampio, come evidenziato dall’iniziativa della provincia di Bergamo che mira ad affrontare il fenomeno dei Neet, giovani tra i 15 e i ...