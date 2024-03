A tutto Vivarini | 'Il mio Catanzaro ha fatto dimenticare la Juve De Zerbi | Sarri e i complimenti di Nesta'

(Di giovedì 7 marzo 2024) Vincenzoe la favola. Il tecnico abruzzese ha guidato il club alla promozione in B e ora è quinto in Serie B, pur...

De Zerbi: “Thiago Motta mi incuriosisce. Anche Pioli e Gasperini giocano con coraggio”: “Se mi rivedo in Motta No, ma Motta ha portato qualcosa di unico nel calcio italiano. Lo sto studiando tanto, mi sono fatto mandare le partite in camera tattica perché mi ha incuriosito. Abbiamo prin ...fcinter1908

Vivarini, il tecnico dei record: “A Catanzaro si vive un sogno, lo può capire solo chi conosce il calcio del Sud”: Il tecnico abruzzese ha guidato il club alla promozione in B. Ora è quinto pur avendo il terzultimo monte ingaggi del campionato. “Il clima in città è ...repubblica

Catanzaro, Iemmello: “Secondo posto, ci crediamo! Palermo e big obbligate a vincere”: Il bomber del Catanzaro, Iemmello, non nasconde importanti ambizioni. L'ex Sassuolo menziona anche le big della Serie B tra cui il Palermo.mediagol