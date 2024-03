A Senigallia il 30°raduno europeo di Harley Davidson Attesi 50mila rider

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono50.000 appassionati in sella alla loro moto provenienti da tutta Europa. Sono pronti ad “invadere” il nostro paese e più precisamente, le Marche e la storica città didove dal 6 al 9 giugno si terrà la 30esima edizione H.O.G. Rally, (Owners Group) il radunodegli appassionati di questo genere di moto. Ospitato in una località europea diversa ogni anno, questo evento di rilievo attira regolarmente più di 50.000 appassionati di moto. Quest'anno, l'evento raggiunge l'Italia per festeggiare la sua 30a edizione. Il raduno sarà animato da numerose attività oltre che da musica, ottima cucina italiana, intrattenimento, shopping e molto altro ancora in questa bellissima e storica città. Un ingrediente essenziale di un raduno H.O.G. è la musica, e quest'anno il ...