A San Giorgio risolto il blackout | cosa è successo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sansu Legnano (Milano), 7 marzo 2024 - Guasto riparato, ma il problema potrebbe ripresentarsi. Da diversi giorni quando piove diverse strade a Sansu Legnano rimangono al buio senza alcuna illuminazione pubblica. "Abbiamo informato immediatamente l’azienda che ha in gestione la manutenzione dell’illuminazione pubblica, Enel Sole che è già intervenuta diverse volte ma non riesce a individuare dov’è il punto sulla fase elettrica che manda in protezione le linee dell’impianto di illuminazione. Hanno parzializzato alcune linee per circoscrivere la zona, ma non è ancora stato definito il punto interessato al guasto, sicuramente dovuto all’umidità” ha spiegato il vicesindaco Walter Cecchin. Adesso la luce è tornata grazie all’intervento di EnelX che si è adoperata per il ripristino delle linee su intere zone della città. Ma il guasto ...