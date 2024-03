A Roma gli edicolanti sono disperati “L’aumento delle tasse è il colpo di grazia”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Campidoglio ha aumentato la tassa di occupazione del suolo pubblico per le edicole. Enrico Iannelli, segretario del Sinagi Cgil della provincia di, quanto pesano questi rincari? “Il suolo pubblico è aumentato del 20% sulle strade di categorie B e del 45% e sulle strade di categoria A. Se prima si pagavano mille euro, ora1.200 o 1.400 in base alla posizione. Facciamo una premessa: c’è un nuovo regolamento sul commercio che il comune sta predisponendo e in questo regolamento cianche le edicole, trattate come un normale commerciante, però noi siamo un servizio quasi pubblico. Siamo diversi dal commercio: abbiamo una percentuale fissa sul prezzo imposto dal venditore. Detto ciò, noi avevamo chiesto una serie di emendamenti sul regolamento negli incontri con l’assessorato e con i presidenti di commissione: avevamo ...