A Meloni non bastano i manganelli Vuole il Daspo per gli studenti

(Di giovedì 7 marzo 2024) “C’è un clima che non mi piace e mi preoccupa nell’anno del G7: vedo toni che mi ricordano anni molto difficili per la nostra nazione”. La premier Giorgiavede nero. Anzi rosso. Parlando ai sindacati di polizia convocati a Palazzo Chigi dopo gli scontri di piazza e le polemiche per le manganellate agli, evoca senza mezzi termini gli anni di piombo. E pazienza se sulle botte di Stato a Pisa contro minorenni inermi era intervenuto perfino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando di “fallimento”. Giorgia si schiera senza se e senza ma dalla parte delle forze dell’ordine (“sottoposte ad una ingiusta campagna di denigrazione”). Come se le piazze della protesta studentesca fossero la curva di uno stadio strapiena di hooligans. La premier, parlando ai sindacati di polizia dopo le polemiche per le ...