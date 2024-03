A Genova si parla di violenza e cyberbullismo con il regista Christian Olcese

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il 7 marzo presentazione del monologo Le Voci (Sole) e proiezione de “Il volto nascosto del” per i ragazzi delle scuole medie– Oggi, giovedì 7 marzo, alle ore 18, la sala riunioni della sede principale di Generali Assicurazioni di, in Corso Europa 799, ospiterà il monologo Le Voci (Sole), scritto dal poeta ee interpretato dall’attrice Rebecca Redaelli. L’appuntamento sarà un momento di riflessione su tematiche particolarmente attuali e avrà come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche drammatiche, che costituiscono delle vere e proprie piaghe sociali Il monologo, già presentato dallo stessoa Casa Luzzati lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la ...