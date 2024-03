A cosa serve PagoPA?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI. Sono soltanto alcuni degli enti della pubblica amministrazione che, attraverso la piattaforma, entrano in contatto con i cittadini, soprattutto quando si parla di transazioni in denaro. Nasce per velocizzare, digitalizzare e snellire i processi che riguardano i pagamenti nel settore della pubblica amministrazione, ma anche per garantire agli interlocutori una maggiore sicurezza nelle transazioni. Come abbiamo visto in altri articoli del nostro monografico di oggi,è appena diventata di proprietà della Zecca dello Stato (al 51%) e di Poste Italiane (al 49%). LEGGI ANCHE > Zecca e Poste, cambia la proprietà di: la mossa del governo che non piace alle banchefa ...