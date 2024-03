A Bergamo crescono le dimissioni delle donne lavoratrici dopo la nascita di un figlio | ad influire in negativo i servizi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – I dati pubblicati dall’ultima rilevazione INL (Direzione Centrale Vigilanza Ispettorato Nazionale del Lavoro) male si combinano con la celebrazione della festa della donna: in provincia dicontinuano a crescere levolontarie tra le, ben 1118si sono allontanate dal proprio impiego, contro i 322 colleghi maschi. I numeritornano ai livelli “pre covid”, quando, nel 2019 furono 1425 le pratiche elaborate dall’INL, di cui 1071 quelle femminili. Rispetto al dato nazionale (2019-2022), in Italia leaumentano del 17%, arestano praticamente invariate, ma è in aumento il dato femminile (+6%) e diminuiscono gli uomini (-15%). Le motivazioni ...