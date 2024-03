8 marzo | tra Flashmob e convegni ecco Giornata internazionale donna a Roma Tor Vergata

(Adnkronos) – Lungo ponte di eventi per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne da parte dell’università di Roma Tor Vergata . Evento clou ... (periodicodaily)

Estrazione Million Day oggi giovedì 7 marzo 2024: i numeri vincenti in diretta live oggi, giovedì 7 marzo 2024, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come ... (tpi)