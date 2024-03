8 marzo | sondaggio Swg-Amazon | Per otto intervistate su 10 ci sono freni allo sviluppo della carriera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Il divario di genere condiziona ancora profondamente il livello di realizzazione delle donne in Italia. Dalla scelta del percorso di studi a quello professionale, dalle esperienze in fase di colloquio di lavoro, fino a quando il desiderio di formare una famiglia e la cura delle persone può tramutarsi in ostacolo per la. Le donne dichiarano di avere la sensazione di essere prese poco sul serio professionalmente e di essere spesso retribuite meno rispetto a colleghi di pari livello. È questa la fotografia del percepito femminile nel nostro Paese che emerge dal'Essere donna: un percorso ad ostacoli' realizzato da SWG e commissionato da. La ricerca ha indagato le sfide che le donne devono superare ancora oggi nei percorsi formativi, nella...