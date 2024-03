8 marzo Roma – Trabucco-Tarallo Cg | “Tante le iniziative di Roma Capitale per la Giornata Internazionale dei diritti delle Donne”

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Anche quest’anno in occasione delladella Donnapresenta una serie di eventi, manifestazioni, convegni dedicati a dar voce all’universo femminile. L’iniziativa ‘8sempre’ è promossa dall’’Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità e prevede un ricco calendario di eventi diffusi su tutto il territorio, per dare voce alle istanzee sensibilizzare la cittadinanza sulla parità di genere – afferma il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio– Tra lepreviste nei diversi municipi vorrei ricordare quelle del III Municipio, promosse su input della Presidente della ...

(Agenzia Vista) Roma , 07 marzo 2024 "Women's Day. One Day. Everyday" questo lo slogan scelto da Aeroporti di Roma per celebrare le donne non solo l' Otto marzo ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma , 07 marzo 2024 "Women's Day. One Day. Everyday" questo lo slogan scelto da Aeroporti di Roma per celebrare le donne non solo l' Otto marzo ... (iltempo)

A Roma rischiano di saltare i soggiorni estivi per disabili: E potrebbero dire basta per il 2024. Scontro tra Asl Roma 2 e cooperative Come successo ad aprile 2023, quando le cooperative lamentavano di non aver ancora ricevuto il rimborso del 2022, di nuovo a ...romatoday

Dybala apre, Lukaku raddoppia. La Roma veleggia sul 2-0 a fine primo tempo sul Brighton: De Rossi recupera Karsdorp, ma il titolare a destra sarà Celik dopo la buona prova contro il Monza Redazione 7 marzo - 14:52 Alle ore 18.45 la Roma… Leggi ...informazione

Presentato il programma di "Umbria Antica Festival". Per tre giorni a Todi, extra festival a Perugia: Tre giornate di grandi lezioni di storia, una fiera del libro con la saggistica di settore, visite guidate al patrimonio archeologico della città. Il tutto a Todi, da ...orvietonews