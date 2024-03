8 marzo | riflettere per agire La riflessione di Elvira Frojo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) È la “Giornata internazionale dedicata alla Donna” l’8, stabilita nel 1977 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare non solo le conquiste sociali, economiche e politiche femminili ma anche la violenza di cui la donna è ancora vittima nel mondo. Una “festa” nata con connotazione politica e di rivendicazione sociale, celebrata in numerosi Paesi europei sin dal 1911, in Italia dal 1922. Risale al 1909 la prima Giornata Nazionale della Donna, negli Stati Uniti, a seguito di uno sciopero di operaie che protestavano contro le condizioni di lavoro. Ad istituirla, l’anno successivo, il Partito Socialista americano, a favore del diritto di voto alle donne. Ma è dopo la seconda guerra mondiale che la ricorrenza si afferma sempre più, con la crescita dei movimenti femminili. Una data, oggi, per. Per dare ...