8 marzo | proclamato uno sciopero generale nazionale

(Di giovedì 7 marzo 2024) In celebrazione della Giornata interdei diritti delle donne incroceranno le braccia lavoratori e lavoratrici di tutti i settori produttivi, pubblico, privato e cooperativo

In celebrazione della Giornata inter nazionale dei diritti delle donne incroceranno le braccia lavoratori e lavoratrici di tutti i settori produttivi, pubblico, ... (wired)

Roma, in corteo per l'8 marzo: strade chiuse e bus deviati dal Centro a Trastevere. Domani lo sciopero generale: Per la giornata internazionale della donna che si celebra domani, 8 marzo, è stata indetta una manifestazione nella Capitale, con ripercussioni anche sulla viabilità delle ...ilmessaggero

"Otto marzo, giorno di lotta culturale e sociale": La Flc Cgil proclama uno sciopero generale il 8 marzo per promuovere la parità di genere e contrastare la violenza, partendo dalla scuola e coinvolgendo tutti i settori della conoscenza.ilrestodelcarlino

Sciopero 8 marzo: treni, sanità, scuola. Chi si ferma e in quali orari: Fasce garantite per i trasporti, prestazioni per le urgenze negli ospedali, ma i disagi ci saranno comunque. E nel pomeriggio a Bologna maxi corteo ...ilrestodelcarlino