8 marzo | le iniziative del Comune di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), 72024 - Un mese dedicato alle donne, con convegni, tavoli di discussione, proiezioni, letture e dibattiti per sensibilizzare, conoscere e sostenere l’universo femminile. E’ quanto organizza ildiper domani, 8, in occasione della 'Giornata internazionale della donna' in collaborazione con i Quartieri, l’Università di, i sindacati, le associazioni ed altri enti. A partire dalle biblioteche comunali: sono infatti oltre 30 gli appuntamenti che hanno organizzato con proposte di lettura, esposizioni in occasione della rassegna "Si scrive, si legge Donna", che le Biblioteche comunali da anni dedicano alle riflessioni sull'universo femminile, sulla condizione delle donne di ieri e di oggi, sul ruolo femminile nella storia, ...