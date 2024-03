8 marzo | La Russa riceve senatrici a P Giustiniani | ' applauso a donne istituzioni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) -a palazzoricevute dal presidente del Senato, Ignazio Laper l'8. "Esattamente sotto questo lampadario facevano la fotografia, che è lì, i componenti dell'Assemblea costituente", dice la seconda carica dello Stato, accogliendo le rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, non facendo mancare a tutte il dono di una rosa bianca. "Quanteci sono in quella foto?", chiede poi per poter far notare che ce n'è "solo una" mentre "adesso abbiamo quasi la metà, il 40 per cento, di componenti. Facciamoci e fatevi unallenelle", sottolinea. La foto, per la cronaca, immortala la deputata comunista Teresa Mattei, che parte della delegazione di ...