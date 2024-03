8 marzo | la parità di genere arriva anche dal welfare aziendale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un aiuto per raggiungere ladipuòredal sistema didell'azienda per cui si lavora. Una dimostrazione è quello a disposizione dei 16mila dipendenti di Coop Alleanza 3.0 che nel 2023 hanno usufruito di 2160 ore di assistenza gratuita agli anziani, 3200 di sostegno educativo a figli con disturbi dell'apprendimento e 2300 ore di aiuto ai compiti. In questo modo non hanno dovuto scegliere fra lavoro e famiglia. A questo si aggiungono i 16 giorni di assistenza obbligatoria per i neo papà (sei in più di quanto previsto dalla legge) e le quasi mille ore di supporto psicologico. Alcune di queste misure sono nate proprio su suggerimento dei dipendenti attraverso una indagine sulla possibile evoluzione del. E sempre una indagine ha confermato il loro ...