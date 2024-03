8 marzo | domani in Senato focus sul lavoro declinato al femminile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale della donna, su iniziativa delre Antonio De Poli (Nm) in collaborazione con la Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani, insi svolgerà una conferenza dal titolo ‘Le donne in un mondo delin evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030’. L?appuntamento in agenda è previsto alle ore 15 presso la Sala Capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza Minerva, 38, Roma). Dopo gli interventi introduttivi di De Poli e della senatrice Paola Binetti, oltre agli interventi di Stefania Pucciarelli (presidente Commissione Diritti umani,) e di monsignor Francesco Pesce (direttore Pastorale Sociale, Vicariato di Roma), prenderanno parte le principali esponenti delle sigle sindacali ...