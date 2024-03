8 marzo | da Barilla impegno per l' inclusività di genere dall' azienda alla filiera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Promuovere l'inclusione e la parità dianche al di fuori della propria organizzazione: nasce così la partnership strategica tra il Gruppoe Lead Network (Leading Executives Advancing Diversity), organizzazione no profit che sostiene l'avanzamento delle donne nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo in Europa. Formazione, mentoring sulla parità di, progetti condivisi e attivazione di capitoli locali: in questo modo l'alleanza con Lead Network, annunciata in occasione della Giornata internazionale della donna, punta a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo in tutti gli ambiti di attività del Gruppo. “Ci è venuto naturale - dichiara Gianluca Di Tondo, amministratore delegato del Gruppo- unire le forze con ...