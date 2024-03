5 cose da sapere per il 7 marzo | elezioni 2024 | Ucraina | Gaza | fecondazione in vitro | sparatoria ‘Rust’

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Febbraio più Caldo di Sempre Il mese scorso è stato il febbraio più caldo mai registrato a livello mondiale, segnando un nuovo record. Questo caldo record è risultato il nono mese consecutivo con temperature globali in aumento. Prossimee Battaglie Legal L’ex presidente Donald Trump è il presunto candidato presidenziale repubblicano, attirando l’attenzione su varie battaglie legali pendenti. La Corte Suprema esaminerà controversie sulla sua immunità e processo penale in aprile e, rispettivamente. Attacco alla Cittàdi Odessa Un missile russo ha colpito vicino a un convoglio trasportante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo L'articolo proviene da News Nosh.

Italia a rischio stop il prossimo 8 marzo per lo Sciopero generale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si fermano lavoratrici e ... (today)

Rischio paralisi dei servizi il prossimo 8 marzo in tutta Italia per lo Sciopero generale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si fermano ... (today)

Alessandro Borghese: «La ristorazione è viziata dal nero e dalle promesse, i miei dipendenti pagati e felici»: Alessandro Borghese si sente milanese. Per tante ragioni, soprattutto affettive. «Mia moglie Wilma Oliveiro, due figlie meravigliose nate qui, opportunità lavorative. È ...ilgazzettino

Sanremo, Striscia: «700mila voti non conteggiati» (ma il servizio non va in onda). La classifica tutta da rifare Cosa può succedere: L’inviato del tg satirico, però, ha saputo che più di 700 mila voti – praticamente la metà – non sono stati convalidati per problemi tecnici vari. Influendo, probabilmente, sulla classifica. Tanto che ...leggo

Impagnatiello, l'amante in aula in lacrime: «Mi convinse ad abortire ma ne soffro ancora». Dal primo incontro alle chat con Giulia, cosa ha detto: Delitto Giulia Tramontano, nuova udienza. In aula la testimone-chiave, l'amante di Alessandro Impagnatiello coperta da un paravento perché non si veda il suo volto.ilmessaggero