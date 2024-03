(Di giovedì 7 marzo 2024) Il romanzo di William Gibson compie 40e diventa una serie tv prodotta da Apple per lo streaming: fra realtà virtuale, chip neurali e ossessione per la chirurgia e l'estetica, ha anticipato molto di quello che stiamo vivendo

40 anni di Neuromante, il libro che ha inventato il cyberspazio e previsto il nostro futuro: Il romanzo di William Gibson compie 40 anni e diventa una serie tv prodotta da Apple per lo streaming: fra realtà virtuale, chip neurali e ossessione ...repubblica

Neuromante di William Gibson diventerà una serie tv per Apple TV+: Neuromante, il pluripremiato romanzo di debutto di William Gibson – l’autore considerato il padre del cyberpunk – diventerà una serie tv in dieci episodi per Apple TV+. Come annunciato in un comunicat ...rivistastudio

''Neuromancer'' di William Gibson diventerà una serie TV di Apple TV+: Pubblicato nel luglio del 1984, "Neuromante" è diventato un'icona del genere cyberpunk, vincendo prestigiosi premi letterari come l'Hugo, il Nebula e il Philip K. Dick. Il romanzo ha anticipato di ...hwupgrade