2023 | uccise 120 donne | metà da partner

(Di giovedì 7 marzo 2024) 8.15 Nelsono state 120 le, delle quali più della(64) dao ex compagni. Il dato è in calo del 6% rispetto al 2020. E' quanto si apprende dal report della Direzione centrale Polizia criminale, "8 marzo. Giornata internazionale dei diritti della donna". In un quarto dei casi lesono stateda figli: l'89% dai figli maschi. Sempre nel quadriennio 2020-, le violenze sessuali sono invece in aumento, dato spiegabile in parte con l'aumento della propensione alla denuncia.