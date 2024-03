2 giorni + 1 ad Edimburgo | itinerario di viaggio per famiglie con bambini piccoli

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sospesa tra storia e magia, in un tempo senza tempo: impossibile visitaresenza essere rapiti dalla sua atmosfera. This is a city of shifting light, of changing skies, of sudden vistas. A city so beautiful it breaks the heart again and again. Alexander McCall Smith Il fascino, gotico e vittoriano. Le argentee acque del Mare del Nord. La terra selvaggia.si fa assaporare, coccolare dallo sguardo, vivere intensamente. Letteratura, religione, folklore, ad ogni passo, in ogni angolo. Il suono delle cornamuse. Il tweed scozzese. La maestosità dei castelli. Le colline. I villaggi. Il porto. Le vie dello shopping. Il saliscendi. Le case a schiera. Le facciate in pietra arenaria. Le strade acciottolate. E il senso di avventura e mistero che ti avvolge sin dai primi passi. Come diventassi in un istante il protagonista di un’avventura ...