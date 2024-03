Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nelle scorse settimane era toccato a Irene Cecchini, studentessana alla Mgimo, una delle più prestigiose università russe (sanzionata dal Canada, membro del G7, perché tra i “complici” del Cremlino nell’aver “generato e diffuso disrmazione e propaganda”). Era stata lei a servire – difficilmente in maniera spontanea, considerati la situazione e il contesto internazionale – la domanda a cui il leader russo Vladimirha risposto spiegando che “l’ci è sempre stata vicina, ricordo come sono stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa”. C’è stato poi Ameodeo Avondet, studente di giurisprudenza all’Università di Torino, oggi a Mosca. È colui che sul semi-sconosciuto Corrispondente, giornale onlineno e filorusso (registrato con partita Iva falsa, come evidenziato da Alex ...