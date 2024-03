Zuppa di Porro 6 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 6 marzo 2024)di. Alta tensione sui dossier. Marcenaro sulla Sarzanini da ribaltarsi Mattarella non si vuole far tirare per la giacchetta dice il suo portavoce sul Corsera. Donatella di Cesare afueera. Sangiuliano risponde a Luna con una supercazzola, ma perchè^ ma perchè dire le stronzate sulle tegole fotovoltaiche, ma perchè Sangiuliano. Epico, parla il figlio di Bombolo, ispiratore del nostro toc toc. Rep sull’abbruzzo. Sì bipartisan alle missioni. Spread basso ma non se ne parla e Bitocoin ai massimi ma non se ne parla #rassegnastampa624 L'articolo proviene da Nicola