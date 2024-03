Zelenska e Navalnaya rifiutano Biden | lo sgarbo al presidente americano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Olenae Yulianon saranno alla Casa Bianca ad assistere al discorso sullo Stato dell’Unione che ilJoe, terrà giovedì 7 marzo. Le due, infatti, hanno rifiutato l’invito degli Stati Uniti, una decisione vista da molti come unoall’81enne che le avrebbe volute al suo fianco per l’occasione speciale. Ma nonostante gli inviti siano partiti per tempo, la first lady ucraina e la moglie del dissidente hanno declinato, portando la stampa americana a porre nuovi dubbi sulla figura dele, soprattutto, gettando parecchi interrogativi su quelli che sono i reali motivi dietro al no delle due donne più discusse nel panorama internazionale. Il rifiuto diA riferire ...

