Zanetti | «Inter forte come quella del triplete!» Poi rassicura su due rinnovi!

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Javierè statocettato a margine dell’evento organizzato da Fondazione Pupi. Il Vice Presidente nerazzurro ha parlato del momento dell’, soffermandosi anche su due situazione importanti. – Javier: «Si può essere più ottimisti con questo divario di punti? Da quando è iniziata questa stagione noi pensiamo partita dopo partita. È vero che il vantaggio è importante però l’unica cosa cheessa a noi in questo momento è la partita di sabato contro il Bologna e fare il nostro lavoro. Credo che stiamo facendo un’ottima annata, inutile nasconderlo. Il lavoro di Inzaghi, insieme ai ragazzi, ci sta dando grande soddisfazione. Questo lavoro non inizia quest’anno ma da tanto tempo, dove siamo riusciti a creare un bel gruppo e a far sì che l’sia competitiva in ...