Yuffa Lilly International | “Ue diventi hub competitivo R&S e produzione”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 'Dobbiamo supportare principio indiscutibile della proprietà intellettuale per aiutare investimenti' "E' fondamentale accogliere con favore l'innovazione attraverso un'unica strategia che coniughi la politica industriale per la crescita e riconosca il valore delle terapie per l'economia europea e, soprattutto, per i suoi cittadini. Per raggiungere questo obiettivo, ci appelliamo a politiche e soluzioni pragmatiche che facilitino