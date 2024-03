Yuffa Lilly International | “Ue diventi hub competitivo R&S e produzione”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) – “E’ fondamentale accogliere con favore l’innovazione attraverso un’unica strategia che coniughi la politica industriale per la crescita e riconosca il valore delle terapie per l’economia europea e, soprattutto, per i suoi cittadini. Per raggiungere questo obiettivo, ci appelliamo a politiche e soluzioni pragmatiche che facilitino un accesso tempestivo ai farmaci innovativi per i pazienti in tutta Europa, migliorando i risultati clinici e garantendo la sostenibilità del sistema sanitario. Dobbiamo fare dell’Europa un huba livello globale per la ricerca e labiofarmaceutica, supportando il principio indiscutibile della proprietà intellettuale, elemento necessario per continuare ad investire nello sviluppo di nuove cure”. Lo ha detto Ilya, presidente...