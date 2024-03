Young Sheldon | Jim Parsons e Mayim Bialik appariranno nell' episodio finale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I produttori della seriehanno confermato che Jim, star di The Big Bang Theory,dici saranno anche Jim, interpreti diCooper e Amy Farrah Fowlera serie The Big Bang Theory. L'appuntamento per i fan sugli schermi americani è stato fissato a giovedì 16 maggio su CBS e in streaming su Paramount+. La conclusione del progetto prequel Attualmente la produzione della serie non ha svelato in che modoi ...