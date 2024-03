Xiaomi apre a Milano il suo “cafè” | colazione | pranzo e aperitivo immersi nella tecnologia

Pechino , 20 feb – (Xinhua) – Il produttore cinese di smartphone Xiaomi ha messo in funzione una nuova fabbrica nel distretto di Changping a Pechino , ha ... (romadailynews)

Recensione dello smartphone Xiaomi Redmi 13C - Un design fresco e tanto spazio di archiviazione in questo telefono economico: Ora, il telefono economico di Xiaomi è di nuovo aggiornato e ha persino un design completamente nuovo. Continua a fare affidamento sul Helio G85 come processore che, per la fascia di prezzo del ...notebookcheck

apre ufficialmente Xiaomi Café, il primo hub Smart Life che connette l’innovazione con il grande pubblico: apre ufficialmente Xiaomi Café, il primo hub Smart Life che connette l’innovazione con il grande pubblico. Xiaomi inaugura un ...sardegnareporter

L’azienda elettronica cinese Xiaomi si lancia nella ristorazione e apre un bar a Milano: Come sarà il nuovo Xiaomi Café: ecco cosa sappiamo Il bar della nuova sfida di Xiaomi sarà aperto da colazione fino all’aperitivo. Niente cena e niente piatti elaborati. Xiaomi mette a disposizione ...milanotoday