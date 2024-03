Xiaomi apre a Milano il suo “cafè” | colazione | pranzo e aperitivo immersi nella tecnologia

Pechino , 20 feb – (Xinhua) – Il produttore cinese di smartphone Xiaomi ha messo in funzione una nuova fabbrica nel distretto di Changping a Pechino , ha ... (romadailynews)

Xiaomi Café: il primo hub Smart Life in città: ultraraw apre ufficialmente Xiaomi Café, il primo temporary bistrot accessibile al pubblico nel cuore vibrante di uno dei Design District più importanti di Milano, in via Verziere 3: uno spazio “pop”, ...notizieweblive

apre a Milano il primo Xiaomi Café, tra cibo e tecnologia!: Al piano -1 si trova la Casa Xiaomi, dove è possibile scoprire tutti i prodotti del brand. Lo Xiaomi Café offre un'esperienza culinaria unica grazie alla collaborazione con partner d'eccezione: Rhea, ...hdblog

Xiaomi apre un bar a Milano: ecco cosa proporrà il locale del colosso cinese: L'azienda elettronica cinese ha deciso di lanciarsi nel settore della ristorazione e a Milano sta per aprire un bar: ecco cosa offrirà ...milano.cityrumors